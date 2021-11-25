Четыре страны осудили отказ Ирана выплатить компенсацию за украинский Boeing

Великобритания, Канада, Украина и Швеция осудили отказ Ирана выплатить компенсацию за сбитый самолет Boeing компании «Международные авиалинии Украины», об этом говорится в совместном заявлении четырех стран, которое приводит ТАСС.

Граждане этих государств находились на борту рейса PS752, потерпевшего крушение. Было выражено глубокое разочарование по поводу отказа Тегерана провести встречу 22 ноября 2021 года, чтобы обсудить вопрос о репарациях.

«Мы напоминаем Исламской Республике Иран о том, что в соответствии с международным правом она обязана в полном размере выплатить репарации группе стран, и повторяем наш призыв начать переговоры в духе доброй воли до конца этого года», — говорится в заявлении министров четырех стран.

Великобритания, Канада, Украина и Швеция продолжат добиваться привлечения Ирана к ответственности и рассмотрят вопрос о возможных мерах для решения вопроса в рамках международного права, если Тегеран продолжит уклоняться от компенсаций.

Ранее суд канадской провинции Онтарио пришел к выводу, что Иран совершил преднамеренный теракт, сбив Boeing 737 «Международных авиалиний Украины». В документе утверждается, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) знал о гражданском статусе рейса, и «самолет был обстрелян с явным намерением его уничтожить».

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» разбился, вылетев из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иран утверждает, что вина за катастрофу лежит на операторе системы ПВО. Самолет был идентифицирован как вражеская цель, после чего по нему выпустили две ракеты.

