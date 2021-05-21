Канадский суд признал терактом крушение украинского Boeing в Иране

Суд канадской провинции Онтарио пришел к выводу, что Иран совершил преднамеренный теракт, сбив Boeing 737 «Международных авиалиний Украины». Об этом сообщает Global News.

В своем решении судья опирался на заключение двух экспертов. В документе утверждается, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) знал о гражданском статусе рейса, и «самолет был обстрелян с явным намерением его уничтожить».

Это решение фактически позволяет семьям погибших канадцев требовать возмещения ущерба от Ирана.

Ранее замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявлял, что Иран не назвал Киеву имена причастных к крушению. До этого сообщалось, что правительство Ирана решило выплатить компенсации в размере 150 тысяч долларов семьям погибших.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» разбился, вылетев из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иран утверждает, что вина за катастрофу лежит на операторе системы ПВО. Самолет был идентифицирован как вражеская цель, после чего по нему выпустили две ракеты.