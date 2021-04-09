Украина обвинила Иран в манипуляциях вокруг расследования крушения Boeing

Министерство иностранных дел Украины обвинило Иран в манипуляциях вокруг расследования крушения самолета Boeing в январе 2020 года под Тегераном. Об этом в пятницу, 9 апреля, сообщает портал «Гордон».

«Иранская сторона манипулирует, когда говорит, что во время двух раундов переговоров были даны пояснения о причинах катастрофы», — сказано в заявлении МИД.

Киев отмечает, что финальный отчет о техническом расследовании был опубликован спустя 14 месяцев после катастрофы. При этом Тегеран называет единственной версией человеческую ошибку, но не объясняет, что к ней привело.

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Иран до сих пор не предоставил Украине доказательства, которые обещал еще полгода назад, а также проигнорировал более 90 страниц комментариев к проекту отчета, заявили в МИД.

«Самое главное, что Иран задолжал семьям погибших — это правда. Украина верит, что у руководства Ирана достаточно смелости, мудрости и дальновидности не только для того, чтобы взять на себя ответственность за катастрофу, но и чтобы принять все ее последствия», — резюмировали в министерстве.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» разбился, вылетев из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года. Погибли 176 человек. Иран утверждает, что вина за катастрофу лежит на операторе системы ПВО. Самолет был идентифицирован как вражеская цель, после чего по нему выпустили две ракеты.