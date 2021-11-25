В Ингушетии стартовал бизнес-форум

В столице Ингушетии в четверг, 25 ноября, стартует бизнес-форум Маgas — 2021. Как уточняет местное издание «Ингушетия», мероприятие, которое впервые проведут в бизнес-центре «Артис Плаза», объединит представителей бизнеса, федеральных и республиканских институтов развития, а также экспертов.

В рамках форума будет также представлена деловая экспозиция, которая даст возможность компаниям познакомить гостей мероприятия со своей продукцией. Отмечается, что организаторы форума подготовили насыщенную программу: так, участники смогут не только обсудить перспективы развития малого и среднего предпринимательства в регионе, но и поучаствовать в различных мастер-классах. Вместе с тем, во время форума также планируется назвать победителей конкурса «Лучший стартап-проект» среди предпринимателей.

Издание указывает, что накануне в российский регион приехала делегация Торгово-промышленной палаты РФ. Первый зампредседателя правительства Олег Фурсов подчеркнул, что форум должен стать значимым событием для Ингушетии, поскольку он внесет вклад в улучшение ее инвестиционной привлекательности. По его словам, инвестиционный портфель региона включает 40 проектов, при этом пять из них рассмотрены. Ожидается, что они начнут свою деятельность до конца 2021 года.

Ранее стало известно, что ингушский средневековый башенный поселок замкового типа Бишт откроют для посещений после реконструкции. Уточнялось, что комплекс превратится в музей под открытым небом.