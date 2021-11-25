Кавказцы толпой избили россиянок в кафе из-за замечания и попали на видео

В Астрахани в кафе «7 пятниц» кавказцы толпой избили посетительниц из-за того, что одного из них попросили убрать ноги со стола. Видео опубликовано в Telegram-канале «Бушующий мир».

На опубликованных кадрах видно, как мужчина закидывает ноги на один из столов в кафе. Видящая это посетительница делает ему замечание. Ее просьба разозлила кавказца, и он вместе с приятелями напал на девушку.

Россиянку повалили на пол и начали избивать ногами, едва не сломав ей шею. Кроме того, от мужчин досталось и еще одной посетительнице.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили главного зачинщика конфликта, им оказался 26-летний житель Дагестана. Его заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что чеченцы толпой избили земляка в одном из продуктовых магазинов на юго-востоке Москвы. В момент нападения с пострадавшим был его маленький сын. Мужчина допускает, что земляки побили его из мести.

