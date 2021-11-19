Чеченцы толпой напали на земляка в московском магазине

«360»: чеченцы толпой избили земляка в одном из магазинов на юго-востоке Москвы

Чеченцы толпой избили земляка в одном из продуктовых магазинов на юго-востоке Москвы. По словам пострадавшего, у нападавших был пистолет. Об этом сообщил телеканалу «360» источник в экстренных службах.

В момент нападения с пострадавшим был его маленький сын. Мужчина допускает, что земляки побили его из мести.

Однако в полиции точную причину конфликта не называют. Предполагается, что чеченцы напали на мужчину, поскольку тот отказался принимать участие в делах неформального сообщества.

Полиция начала проверку. Собеседник «360» утверждает, что правоохранители уже задержали часть нападавших.

Ранее охранник магазина «Пятерочка» в Москве открыл стрельбу после конфликта с молодым человеком, который попытался украсть товар.

На попавших в сеть кадрах видно, как один из кассиров обратил внимание, что покупатель, не заплатив, захотел что-то пронести в синей сумке. Охранник магазина побежал за вором и настиг его в дверях. Между ними началась драка. К стычке подключились приятели предполагаемого вора. В итоге сотрудник «Пятерочки» выстрелил в воздух, чтобы успокоить нападавших.