Охранник в московском магазине открыл стрельбу во время драки и попал на видео

В Москве охранник магазина «Пятерочка» открыл стрельбу во время конфликта с покупателем

Охранник магазина «Пятерочка» в Москве открыл стрельбу после конфликта с молодым человеком, который попытался украсть товар. Видео публикует РЕН ТВ.

На попавших в сеть кадрах видно, как один из кассиров обратил внимание, что покупатель, не заплатив, захотел что-то пронести в синей сумке. Охранник магазина побежал за вором и настиг его в дверях. Между ними началась драка.

К стычке подключились приятели предполагаемого вора. В итоге сотрудник «Пятерочки» выстрелил в воздух, чтобы успокоить нападавших.

Полиция уже начала проверку.

Ранее сотрудник московского супермаркета избил покупателя и ранил его ножом. В самом магазине отрицают факт избиения. Пострадавший москвич рассказал, что отмечал перед этим день рождения друга и зашел в магазин за энергетиком.