«Человек-паук» устроил драку в супермаркете и попал на видео

В Лондоне мужчина в костюме Человека-паука устроил драку в супермаркете и попал на видео. Об этом пишет The Mirror. Кадры инцидента, произошедшего в четверг, 22 июля, опубликовал Telegram-канал Life Shot.

Сначала британец в костюме супергероя несколько раз ударил кассиршу, а затем стал избивать металлической палкой посетителей и работников магазина. В результате началась массовая драка.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. В результате пострадали шесть человек, одну из избитых девушек госпитализировали с травмами. Стражи правопорядка арестовали трех мужчин в возрасте 31, 35 и 37 лет и двух девушек в возрасте 17 и 18 лет. Причины неадекватного поведения мужчины в костюме неизвестны.

Ранее еженедельную аудиенцию Папы Римского в Ватикане посетил «Человек-паук». Под маской супергероя оказался 27-летний итальянец Маттиа Веллардита. Мужчина занимается благотворительной деятельностью и посещает детские больницы в костюме персонажа. Папа Франциск поблагодарил «Человека-паука» за визит и предложил ему пообщаться с детьми, которые также приехали на церемонию.