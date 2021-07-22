Россия
 
Последние новости
Россия впервые подала жалобу в ЕСПЧ против Украины
В Москве на офис компании напали с арматурами и ружьем
В Гидрометцентре предупредили об опасности летней погоды
В Москве автомобиль сбил ребенка на самокате 
Юноша голыми руками сразился со львом и спас сестру
В ОКР отреагировали на слова Познера о ненужности Олимпиады
Протасевич назвал «настоящих» организаторов белорусских протестов
В России захотели упростить согласование граффити
В Москве задержан объявленный в розыск бывший спонсор игры «Что? Где? Когда?»
Новости партнеров
Прослушать новость

Стали известны подробности избиения российского министра на базе отдыха

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Министра цифрового развития и связи Амурской области Александра Курдюкова избил мастер спорта по пауэрлифтингу Алексей Шкарин. Драка якобы произошла из-за того, что Шкарин грубо высказался в адрес жены чиновника, сообщает Telegram-канал Life Shot.

По данным канала, после того, как Шкарин на базе отдыха оскорбил жену Курдюкова, мужчины начали ругаться, но их смогли успокоить. Драка началась, когда все собирались домой. Супруга Курдюкова решила снова подойти к мужчинам и напомнить о том, что Шкарин ее оскорбил.

По словам очевидцев, россияне пытались подраться «без последствий для здоровья». Как сообщает Life Shot, спустя время жена министра увидела мужа, лежащего на земле — в это время Шкарин сидел за столом. Сейчас выясняется, что именно произошло за это время.

Александра Курдюкова доставили в больницу в тяжелом состоянии, он был в коме. Министра уже прооперировали, сейчас он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее сообщалось, что драка произошла в пансионате «Берлога» в Амурской области в субботу, 17 июля. Там компания пострадавшего арендовала гриль-зону. Во время вечернего обхода охранник турбазы нашел сильно избитого чиновника.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Министра российского региона избили на базе отдыха
Министр российского региона впал в кому после избиения на турбазе
Россиянин отказался надеть маску в самолете и избил полицейского при задержании