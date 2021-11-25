Российские войска начали слежение за кораблем ВМС США в Черном море

Вооруженные силы России начали слежение за действиями вошедшего в акваторию Черного моря ракетного эсминца ВМС США Arleigh Burke. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России, передает ТАСС.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием Arleigh Burke ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 25 ноября 2021 года», — говорится в сообщении.

В свою очередь, в Шестом флоте ВМС США сообщили, что корабль вошел в Черное море в рамках патрулирования. Отмечается, что военное судно в данной акватории будет взаимодействовать вместе с партнерами и союзниками НАТО в регионе.

Ранее в Минобороны России заявили, что к следящим за действиями американских кораблей в Черном море флагману Черноморского флота ракетному крейсеру «Москва» и фрегату «Адмирал Эссен» подключился корабль «Павел Державин».