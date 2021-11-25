Китай обвинили в провоцировании дефицита по всему миру

Bloomberg: Китай провоцирует сбои в поставках по всему миру из-за мер по борьбе с COVID-19

Политика китайских властей по борьбе с COVID-19 выглядит чрезмерной и провоцирует новые сбои с поставками, что приведет к усугублению дефицита товаров по всему миру, пишет Bloomberg.

Речь идет о новых правилах обязательного семинедельного карантина для возвращающихся китайских моряков. Это три недели карантина за пределами страны, две — в порту прибытия, еще две — в своей провинции.

В стране уже долгое время запрещена смена экипажей иностранных судов, но даже суда, обновившие экипажи, обязаны выжидать две недели до захода в китайский порт. Судовладельцы обвиняют администрацию портов в том, что моряки, нуждающиеся в экстренной медицинской помощи, не могут получить ее. Так, одному из кораблей пришлось в срочном порядке отправиться в Южную Корею, чтобы член экипажа смог попасть к стоматологу из-за абсцесса.

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Из-за задержек отгрузки и проблем с экипажем владельцы судов вносят изменения в маршруты. Генеральный секретарь Международной палаты судоходства Гай Платтен указал, что проблемы накапливаются и вызывают полноценные сбои.

Операторы призывают Пекин ослабить ограничения, а правительства стран обратить особое внимание на проблемы судоходства и моряков. В противном случае экономическая ситуация в мире может существенно ухудшиться.

Один из крупнейших в мире владельцев нефтяных супертанкеров Euronav NV подсчитал, что потратил порядка шести миллионов долларов на устранение сбоев в работе — это изменение маршрутов, проблема смены экипажа, командировочные расходы. Для возмещения потерь компания вынуждена повышать тарифы на перевозку. В целом в конце прошлой недели ставки на перевозки контейнеров выросли в шесть раз по сравнению со средним показателем за пять лет до 2019 года.

Как отмечается в материале, в мире по поводу поставок царят пессимистические настроения. По данным опроса, проведенного Oxford Economics среди 148 компаний 18-29 октября, почти 80 процентов респондентов уверены, что кризис только усугубится. Эксперты указывают, что для Китая политика нулевого уровня заболевания COVID-19 является приоритетом, особенно в связи с зимними Олимпийскими играми, которые начнутся уже через несколько месяцев.

В начале ноября о необходимости повысить цены объявила компания Inter IKEA, всемирный франчайзер бренда. Одной из главных причин названы перебои с поставками, которые возникают из-за нехватки транспортных контейнеров и загруженности портов.