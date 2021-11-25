Премьер Польши назвал Китай труднейшим вызовом десятилетия для России

России следует рассматривать вызов со стороны Китая как самый трудный на ближайшие десятилетия, если не столетия. Такую позицию в интервью газете Figaro высказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Политик призвал РФ держаться вместе с европейскими странами в отношениях с КНР. «Россиянам стоит быть вместе с нами в этом вопросе», — отметил премьер-министр.

Моравецкий также назвал Россию страной, с которой Варшава хотела бы наладить сотрудничество. «Россия есть и останется нашим соседом, и мы хотим сотрудничать с ней. Но мы не хотим, чтобы нас шантажировали, заставляли или покоряли», — заявил политик, подчеркивая, что Польша готова к диалогу без агрессии.

Ранее польский премьер-министр обвинил Россию в росте цен на газ. По его мнению российская компания «Газпром» несет ответственность за «ценовые манипуляции на газовом рынке», которые, по его словам, привели к скачку цен на энергоносители в несколько раз.