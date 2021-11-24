Польша обвинила Россию в росте цен на газ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил российскую компанию «Газпром» в росте цен на газ. О соответствующем заявлении сообщает РИА Новости.

Моравецкий пообещал обсудить вопрос «Северного потока-2» с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель. Встреча глав государств запланирована на 25 ноября. Центральной темой должен стать миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии. Тем не менее Моравецкий хочет обсудить и проект российского трубопровода, так как, по его мнению, «сегодня очень выразительно видны ценовые манипуляции на газовом рынке». Ответственность за это, как предполагает премьер-министр, несет «Газпром», действия которого привели к росту цен на газ в несколько раз.

Процесс сертификации «Северного потока-2» на данный момент приостановлен. Федеральное сетевое агентство (регулятор ФРГ) сообщило, что процедуру возобновят, как только «Газпром» создаст дочернюю компанию для немецкой части магистрали. Такие меры необходимы для соответствия проекта правовым нормам ЕС.

Ряд стран, включая Украину и Польшу, считают, что Россия намеренно манипулирует ценами на газ на европейском энергорынке, чтобы добиться разрешения на введение в эксплуатацию «Северного потока-2». В Кремле эти обвинения отрицают и подчеркивают, что газопровод является коммерческим, а не политическим проектом. Президент России Владимир Путин назвал заявления о причастности Москвы к росту цен на газ полной чушью и бредом.