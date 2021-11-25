Девушка нашла способ сымитировать поход в клуб назло бывшему возлюбленному

Блогерша Алли (Allie) нашла способ сымитировать поход в ночной клуб, чтобы заставить бывшего возлюбленного ревновать, и прославилась в сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Пользовательница сети с никнеймом disappointedchef приняла участие во флешмобе, участники которого делятся своими постыдными историями. Девушка рассказала, что в 2018 году публиковала сторис в Instagram назло бывшему парню, делая вид, что она отправилась на вечеринку.

В частности, она сфотографировала себя в зеркало в мини-платье черного цвета и босоножках на каблуках, сделав при этом укладку и яркий вечерний макияж. На следующем кадре она запечатлела себя вблизи камеры со вспышкой, чтобы создать иллюзию пребывания в ночном клубе.

«Наше расставание было ужасным, и я сняла сторис для лучших друзей, куда добавила только его. Потом я нарядилась, сфотографировалась в зеркале и гардеробной, после чего спустилась к маме на кухню. Я также сфотографировалась в такси, чтобы он подумал, что я переспала с кем-то ночью», — призналась Алли.

Публикация героини материала стала вирусной и набрала почти два миллиона просмотров. Зрителей рассмешило видео, о чем они принялись писать в комментариях. «Думаю, мы все делали такие тупые вещи», «Самое смешное, что твои сторис максимально неправдоподобны», «Смеюсь в голос», «Как же смешно, я была такой же», — высказывались они.

Ранее в октябре женщина похудела назло бывшему парню и восхитила подписчиков. На размещенных в сети кадрах 30-летняя Джордан объяснила, что после расставания со своим возлюбленным она получила от него сообщение: «Тебя никто никогда не полюбит». Женщина решила отомстить обидчику и доказать обратное.