План операции спасения горняков на шахте «Листвяжная» решили скорректировать

План операции спасения оставшихся горняков в шахте «Листвяжная» будет скорректирован. Об этом заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, передает РИА Новости.

Он пояснил, что это делается, чтобы избежать рисков для горноспасателей. «Мы уже трех потеряли, судьба трех неизвестна. Мы не имеем больше права рисковать жизнями. Наша задача — разработать план действий, чтобы шаг за шагом продвигаться вглубь шахты с целью найти всех, кто находится там», — сказал глава региона.

Над уточнением плана будет работать большая группа специалистов, включая экспертов из Москвы.

О происшествии на «Листвяжной» в городе Белово сообщалось утром в четверг, 25 ноября. Согласно предварительным данным, причиной пожара в шахте стало возгорание угольной пыли — дым по вентиляции распространился на всю шахту.

Под землей находились 285 рабочих, из которых пострадали 43 человека. Их госпитализировали, четверо из них в тяжелом состоянии, 39 — легкой и средней тяжести. 11 человек погибли. Позднее в шахте обнаружили тела троих спасателей. В регионе с 26 по 28 ноября объявлен траур.

