В шахте в Кузбассе найдены тела троих спасателей

В кузбасской шахте «Листвяжная», где произошел пожар, найдены тела троих горноспасателей, пропавших в ходе ликвидации ЧП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию шахты.

«Судьба остальных остается неизвестной», — добавили там.

Ранее в МЧС заявили о том, что связь со звеном из шести горноспасателей, которые проводили спасательную операцию на дальнем рубеже, была потеряна. Мероприятия пришлось приостановить из-за угрозы взрыва: газовая обстановка по метану в шахте достигла более шести процентов, а окись углерода — более 0,25 процента, что является взрывоопасной концентрацией.

О происшествии сообщалось утром в четверг, 25 ноября. По предварительным данным, причиной пожара в шахте стало возгорание угольной пыли — дым по вентиляции распространился на всю шахту. Под землей находились 285 рабочих, из которых пострадали 43 человека. Их госпитализировали, четверо из них в тяжелом состоянии, 39 — легкой и средней тяжести. 11 человек погибли.