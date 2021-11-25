В шахте в Кузбассе потеряли связь со спасателями

ТАСС: потеряна связь с горноспасателями, участвующими в операции в шахте «Листвяжная»

В ходе спасательной операции в кузбасской шахте «Листвяжная», где 25 ноября произошел пожар, потеряна связь со звеном горноспасателей. Об этом сообщает ТАСС. Информацию подтвердила пресс-служба МЧС.

«Около 15 часов отделение горноспасателей, которые проводили спасательную операцию на дальнем рубеже, перестало выходить на связь. Организованы их поиски», — сообщили в МЧС. Источник агентства в экстренных службах уточнил, что в состав звена входят шесть спасателей.

Ранее спасательную операцию в шахте пришлось приостановить из-за угрозы взрыва. «Газовая обстановка по метану более шести процентов, окись углерода более 0,25 процента, что является взрывоопасной концентрацией. Вероятность взрыва очень высока», — сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Сотрудник кузбасского предприятия описал первые минуты после ЧП. По его словам, взрыв на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел не из-за возгорания угольной пыли, а из-за взрыва метано-воздушной смеси. Работники часто сообщали о превышении допустимой нормы метана.

О происшествии стало известно утром в четверг, 25 ноября. По предварительным данным, причиной пожара в шахте стало возгорание угольной пыли — дым по вентиляции распространился на всю шахту. Под землей находились 285 рабочих, из которых пострадали 43 человека. Их госпитализировали, четверо из них в тяжелом состоянии, 39 — легкой и средней тяжести. 11 человек погибли.