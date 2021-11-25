Британия задумалась отправить во Францию войска из-за мигрантов

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател предложила отправить британских военных и полицию для патрулирования у берегов Франции, если это будет необходимо в связи с миграционным кризисом на границе. Цитату приводит Reuters.

«Я предложила Франции сотрудничество, возможность прислать больше офицеров и сделать все необходимое, чтобы обезопасить район [в водах Па-де-Кале], чтобы уязвимые люди не рисковали своей жизнью, садясь в непригодные для плавания лодки», — сказала она.

Британия и Франция займутся этой проблемой на фоне многочисленных сообщений об утонувших в Ла-Манше мигрантах. Так, 24 ноября в водах Па-де-Кале у берегов Франции затонула лодка, перевозившая нелегалов. Погиб 31 человек, двое выжили, однако их жизни в опасности.

При этом французские полицейские разрешали толпе мигрантов беспрепятственно покинуть берег Франции в попытке переплыть Ла-Манш по пути в Великобританию. Тогда в Британии заявили, что предлагали французской стороне организовать совместное патрулирование Ла-Манша, однако не получили согласия из Парижа.