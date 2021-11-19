Тысяча мигрантов за день переплыла Ла-Манш с разрешения французской полиции

Французские полицейские разрешили толпе мигрантов беспрепятственно покинуть берег Франции в попытке переплыть Ла-Манш и достичь Великобритании. Видео, на которое попало бездействие правоохранителей, было снято 16 ноября, его опубликовало ITV. В этот день в Великобританию попали более тысячи нелегалов.

На съемках местного жителя видно, как десятки мигрантов спускают на берег надувную лодку с мотором, а стоящая рядом группа французских полицейских не пытается препятствовать действиям потенциальных нарушителей границы. По его словам, правоохранители пояснили ему, что не считают поимку мигрантов своей работой.

В Британии заявили, что предлагали французской стороне организовать совместное патрулирование Ла-Манша, однако не получили согласия из Парижа. Командующий патрульной службой пролива со стороны Великобритании Дэн О'Малони понадеялся, что отказ Франции не окончательный и странам удастся действовать совместно для пресечения нарушения границы. Французская сторона сообщила, что полиция и так каждый день патрулирует берег с этой целью.

16 ноября, когда было снято видео, в Великобританию попали более тысячи нелегальных мигрантов. Всего же за 2021 год англичане насчитали более 40 тысяч случаев нарушений границы, из которых удалось пресечь менее половины.

В конце октября британские пограничники у берегов графства Эссекс провели операцию по спасению мигрантов, плывших на Великобританию на надувной лодке. Для предотвращения гибели людей по тревоге подняли несколько лодок и вертолет.