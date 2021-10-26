Британские пограничники срочно отреагировали на происшествие у берегов Эссекса

У берега Англии на маршруте контрабандистов началась спасательная операция

У берегов графства Эссекс британские пограничники и береговая служба начали срочную спасательную операцию. Вертолет и несколько шлюпок задействованы на месте происшествия, передает BBC News.

Британский Хоум-офис назвал инцидент срочным и серьезным. Отмечается, что происшествие случилось на маршруте, который обычно используется контрабандистами для перевозки в Соединенное Королевство нелегальных мигрантов.

«Подробности инцидента будут даны после завершения операции», — сказано в заявлении Пограничной службы.