Мир
 
Последние новости
В России впервые выявили 40 096 новых случаев коронавируса за сутки
Обнародована финансовая отчетность «ВКонтакте»
Спецоперация МВД по поимке вымогавших 100 миллионов рублей попала на видео
Акции «Мечела» обвалились
Режиссер комедии «Гитлер капут!» высказался о скандале с Моргенштерном
В Китае достигли несомненного квантового превосходства
В России оценили способность США потопить Черноморский флот
Минюст предложил разрешить нарушающим КоАП россиянам платить штрафы со скидкой
Полковник полиции сбил женщину на трассе в Подмосковье 
Мальчик пережил нападение крокодила и решил нарядиться им на Хэллоуин
Новости партнеров
Прослушать новость

Франция захватила британское судно в своих территориальных водах

Франция задержала британское промысловое судно в проливе Ла-Манш
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: James Pearce / Shutterstock

Франция захватила британский траулер в своих территориальных водах в ночь на 28 октября. Судно занималось незаконной рыбной ловлей недалеко от города Гавр в Ла-Манше и попалось французским патрульным кораблям, передает BBC News.

Во время ночных проверок французы наткнулись на два британских промысловых судна, которые показались им подозрительными. Одна из лодок сначала не подчинилась требованиям властей и получила предупреждение за сопротивление. На второй не нашлось нужных документов для рыбной ловли, и в итоге она была конфискована французскими властями.

Французский министр моря Анник Жирарден заявила, что проверки в Ла-Манше усилены в связи с переговорами о лицензировании между Европейским союзом и Соединенным Королевством. По ее словам, Франция предупреждала Лондон о таком развитии событий неделю назад, обещая задерживать британские суда, если вопрос с лицензиями на вылов рыбы не будет решен в ближайшее время.

В Соединенном Королевстве действия континентального соседа назвали несоразмерными и пообещали быстро разобраться в ситуации.

Ранее правительство Франции пригрозило санкциями Великобритании, если та продолжит саботировать заключенное соглашение по квотам на отлов рыбы в Ла-Манше для французских моряков.

«Рыбная война» началась между двумя сторонами после Brexit, одной из целей которого Лондон называл восстановление контроля над своими территориальными водами. С тех пор инциденты в Ла-Манше приобрели регулярный характер.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Франция пригрозила Великобритании санкциями на фоне конфликта из-за вылова рыбы
Евросоюз и Британия передумали ссориться из-за рыбы
Маленький остров стал причиной конфликта между Францией и Великобританией
Другие материалы рубрики
Мир00:0122 сентября
Ангела Меркель

«Устала от власти и от народа»

Мигранты, кризис и русский газ: что получила Германия за 16 лет правления Ангелы Меркель?
18:3926 октября

В США констатировали неэффективность санкций

17:5526 октября

Разведка США назвала срок возобновления зарубежных атак со стороны ИГ

17:3926 октября

В Судане раскрыли местонахождение задержанного премьер-министра страны

Мир00:0118 сентября

«Тут каждый день длиною в год»

Талибы освободили узников самой страшной тюрьмы Афганистана. Что творилось за ее стенами?
17:3826 октября

Стало известно о сроках по делу задержанных в Турции россиян

17:1926 октября

Захарова призвала Запад отреагировать на угрозы Украины ради Донбасса

17:0926 октября

Европол задержал 150 крупных торговцев оружием и наркотиками

Мир00:1016 сентября

«Маневры за спиной Москвы»

США покидают Ближний Восток. Почему это не поможет России усилить свои позиции в Сирии
17:0826 октября

Африканский союз определился с вакциной от коронавируса

16:4126 октября

Аргентина предложила туристам вакцинацию их детей

15:1026 октября

Медицинского советника Белого дома обвинили в жестоких экспериментах

Россия
Россиянин рассказал о сносе жилого дома в центре Москвы из-за колбасы
Володин рассказал об обязательной вакцинации для сотрудников аппарата Госдумы
В Москве начались нерабочие дни.
Что закроется, а что будет работать в столице с 28 октября по 7 ноября?
Российский врач назвала основные симптомы COVID-19 у детей
«Девушки сбегали из дома и кончали с собой»
Почему подростковые беременности в России так часто заканчиваются трагедиями?
В российском регионе пьяные жильцы избили беременную переписчицу
Все материалы
Мир
«Талибы победили — мы обязаны это признать»
Как меняется Афганистан под властью террористов?
Журналисты вскрыли офшорные схемы на миллиарды долларов.
В «Досье Пандоры» — Зеленский, 35 глав государств и миллиардеры
Сербия и Косово на грани конфликта.
Почему через 30 лет после большой войны на Балканах снова готовы взяться за оружие?
Все материалы
Бывший СССР
«Говорили — сами виноваты, что остались»
Как армяне живут в Азербайджане и почему после двух войн они все еще верят в мир
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Союза изменил жизнь людей и ход истории?
«Поставили русского медведя»
В Эстонии выбрали нового президента. Как при нем изменится отношение к русским и к России?
«В Сибири шла ядерная война»
Как взрывы на Семипалатинском полигоне разрушали жизни тысяч советских людей
Все материалы
Экономика
Мосбиржа приготовилась к объему торгов в квадриллион рублей
Названы даты ВЭФ-2022 и Международного форума по сохранению популяции тигров
Доходные игры.
Каждую неделю на крипторынке появляются десятки новых валют. Зачем они нужны, если есть биткоин?
Россияне закупились искусственной кровью и зубами
Терпение и труд.
Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность?
Акции «Русала» рухнули
Компании по всему миру хвастаются помощью в спасении планеты.
Почему их называют лицемерами и лжецами?
Все материалы
Силовые структуры
Планировавший теракт под Мурманском боевик ИГ попал на видео
В убийстве семьи банкира Яхонтова заподозрили его бывшего бизнес-партнера.
Подозреваемого задержали в Белоруссии
Оперативники ФСБ ликвидировали террориста под Мурманском
В МВД объяснили причину уголовного дела на автора архива с пытками заключенных
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Подозреваемый в убийстве банкира Яхонтова и его семьи покончил с собой
«На его спине чертили пентаграмму»
Как чемпионку России по биатлону обвинили в ритуальном убийстве школьника
Все материалы
Наука и техника
Все материалы
Спорт
Кудрявцева оценила насмешку Навки над мужской художественной гимнастикой
Александра Трусова«Есть гордость за наших девочек»
Российские фигуристы выиграли два золота на этапе Гран-при в США
Киберспорт захотели включить в программу Олимпиады
Газ в пол.
«Росгонки» организует в Сочи главный международный турнир среди кузовных авто
Двукратный чемпион НБА перебрался в Россию
Партнерский материал
Лучшее футбольное воскресенье года.
«Зенит» — «Спартак», «класико», Клопп против Сульшера и топ-матч в Серии А
Черный Федор назвал Емельяненко величайшим тяжеловесом в MMA
Все материалы
Культура
Алек Болдуин встретился с родственниками убитого им оператора
Умер Александр Рогожкин.
Он снял «Особенности национальной охоты» и был самым народным режиссером 1990-х
Названы дата и место похорон режиссера Александра Рогожкина
«Земля, одержимая демонами»
Как после Второй Мировой войны Германия поверила в колдовство и злых духов
Подруга Светличной рассказала об уже случавшихся исчезновениях актрисы
Не очень страшное кино.
В прокат вышло новое продолжение культового хоррора «Хэллоуин». Что с ним не так?
Дрессировщица слонов Анастасия Дементьева-Корнилова стала «Принцессой цирка»
Все материалы
Интернет и СМИ
Звезда «Уральских пельменей» раскритиковал современный юмор
Facebook годами использовали для разжигания ненависти и торговли людьми.
О чем рассказали внутренние документы соцсети?
Матвиенко предложила бороться с «безнравственными передачами» на российском ТВ
«Мои руки в крови»
Тысячи людей страдают и умирают из-за постов в соцсетях. Почему никто не хочет им помочь?
«Союзмультфильм» снял сериал об истории отечественной анимации
Почему все больше людей в мире чувствуют страх и одиночество
 
Отчисленным за лайки студенткам школы «Останкино» вернут деньги за учебу
Все материалы
Ценности
Здоровье россиян попало под угрозу из-за мастеров салонов красоты на локдауне
Колинда Грабар-Китарович и Яков Китарович«Дипломат, который может подоить корову»
Как президент Хорватии отказалась от роскоши и стала народной героиней?
Стала известна цена самой дорогой поддельной сумки в России
«Они рассматривались как украшения»
Женщин десятилетиями принуждали быть сексуальными ради карьеры. Что изменилось?
Походку жены Моргенштерна на модном показе раскритиковали в сети
Раскрыта разница между мужским и женским шопингом
В Раду в Prada.
Как Юлия Тимошенко полюбила роскошь и стала иконой стиля для украинских женщин
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Диетолог назвала идеальную еду на завтрак
«Политики просто хотят нас рассорить»
История россиянки, которая случайно переехала в Грузию и влюбилась в нее
Бедные рыбаки поймали рыбу ростом с человека и продали ее за 3,5 миллиона рублей
Сэр Джек ЛеслиСтранные братья Лесли.
Как наследник древнего рода положил начало поискам НЛО, а его брат стал королем диско
Переехавшая за границу россиянка назвала удивительную особенность иностранцев
Арно ФункеУтиные истории.
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака. Как он стал народным героем
Невеста нашла обидный способ сообщить о свадьбе неприглашенным родственникам
Все материалы
У нового Kia Sportage появилась «внедорожная» версия
Maserati Quattroporte 1971 года: модель, которой не было
Продаётся уникальный автомобиль, принадлежавший королю Испании
Раскрыты характеристики недорогого седана Skoda Slavia
Все подробности о Range Rover пятого поколения
Внедорожник получил новое шасси, турбомотор BMW и семиместный вариант
У нового Toyota Crown появится версия для плохих дорог
Видео: cамый дорогой Land Cruiser
Новый спортивный Land Cruiser 300 GR Sport: что с ним не так?
Fiat показал два новых микроавтобуса на платформе Peugeot
Все материалы
Среда обитания
Дороги в Германии начнут строить при помощи собак
Туда и обратно.
Россияне годами покоряли Москву и другие крупные города. Почему теперь они уезжают жить в провинцию?
Россиянам назвали необязательные услуги при оформлении ипотеки
«Я побоялась бы заниматься уличным искусством на родине»
Как россиянка уехала в США и стала звездой в мире граффити
Австралию решили засудить за нежелание спасать планету
«Дорожать уже точно не будут, это потолок»
Когда ждать обвала цен на квартиры в России?
Японский гигант выпустит безопасные для планеты корабли
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
История в кадрах:
как зарождались первые показы фильмов в России и кто стал пионером отечественного кинопроизводства
Высотный балет:
кто такие скайдайверы и почему они оттачивают свое мастерство в Кузбассе?
Кавказская пицца:
почему россиянам так полюбились осетинские пироги и где их делают по древним рецептам
«Дух победителей покинул их навсегда»
Почему немцам не удалось разгромить советские войска в битве за Сталинград?
«Рукописи не горят»:
почему роман русского писателя стал одной из самых популярных экранизаций в мире?
«Ты теперь — капитан»
Где находятся лучшие парусные школы России?
Кино аттракционов:
как советский милиционер изобрел новый подход к монтажу в фильмах и стал вдохновением для всего мира
Все материалы