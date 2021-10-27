Франция пригрозила Великобритании санкциями на фоне конфликта из-за вылова рыбы

Правительство Франции пригрозило санкциями Великобритании, если Лондон продолжит препятствовать отлову рыбы в водах Ла-Манша после завершения Brexit. Об этом пишет ТАСС со слов официального представителя французского правительства Габриэля Атталя.

«Речь идет о систематическом таможенном и санитарном контроле продуктов, поступающих во Францию, запрете на выгрузку морепродуктов, а также о контроле грузовиков», — говорится в заявлении французских властей на фоне конфликта с выловом рыбы. Атталь предупредил, что список мер, с которыми столкнется Великобритания из-за своей политики, может быть обнародован в четверг.

По словам Атталя, французские рыбаки получили вдвое меньше разрешений на вылов рыбы рядом с островом Джерси, чем им гарантировали. Правительство Франции собирается принудить Лондон соблюдать заключенное соглашение. Санкции могут включить «энергетические меры, связанные с электроснабжением Нормандских островов».

В мае Лондон уже отказал траулерам рыбаков из Франции в доступе к водам острова Джерси. Его акватория исторически считается французскими рыболовными угодьями. Тогда это едва не привело к открытому конфликту и электрической блокаде острова.