Франция пригрозила Великобритании из-за рыбы

SkyNews: туннель под Ла-Маншем может быть заблокирован из-за рыболовного конфликта

Департамент окружающей среды, продовольствия и сельских районов Великобритании (Defra) пропустил в территориальные воды только 12 из заявленных Францией 47 малых рыболовных судов. Подобный шаг может спровоцировать конфликт между двумя странами на Ла-Манше, сообщает SkyNews.

Правительство Франции заявило, что решение Лондона противоречит Соглашению о торговле и сотрудничестве с Евросоюзом. В Париже грозят принять ответные меры вплоть до блокировки портов или въезда грузовиков в Великобританию через туннель под Ла-Маншем.

Морской министр Франции Анник Жирарден назвала ситуацию «очередным отказом британцев выполнять условия договора о Brexit». «Французское рыболовство не должно становиться заложником британских политических целей», — утверждает она.

В свою очередь, представитель Defra заявил, что департамент внимательно рассмотрел все направленные заявки. Его решение не идет вразрез с принятыми договоренностями.

В мае британские власти уже отказали французским траулерам в доступе к водам острова Джерси, который исторически считался их рыболовными угодьями. Тогда это едва не привело к открытому конфликту и электрической блокаде острова.