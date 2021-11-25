Россиянам назвали оптимальную стоимость отдыха на Кубе в декабре

Стоимость семидневного тура на Кубу для двоих туристов начинается от 117 тысяч рублей

Российским туристам назвали оптимальную стоимость туров на курорты Кубы в декабре — цены на путевки начинаются от 117 тысяч рублей на двоих. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так, минимальная стоимость семидневного отдыха в Варадеро с вылетом перед новогодними праздниками и проживанием в трехзвездочном отеле для двоих путешественников стартует от 117 тысяч рублей.

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Недельное размещение в гостинице категории четыре звезды с питанием по системе «все включено» обойдется двум туристам минимум в 145,5 тысячи рублей. За путевки в пятизвездочный отель придется заплатить от 157,6 тысячи рублей.

Цена недельных новогодних туров с отправлением 27 декабря и проживанием в гостинице категории четыре звезды и питанием по системе «все включено» начинается от 231,8 тысячи рублей на двоих, в пятизвездочных отелях — от 255,5 тысячи рублей.

Ранее отечественным туристам, планирующим отдых на Кубе, разъяснили правила въезда в республику с 15 ноября. Согласно нововведениям, путешественники, отправляющиеся на Кубу, должны за 72 часа, но не позднее, чем за 12 часов до вылета заполнить электронную форму D'Viajeros и получить QR-код.