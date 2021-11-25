В Перми приступили к реставрации «Дачи Синакевича»

В Перми приступили к реставрации бывшей дачи общественного и театрального деятеля и мецената Александра Синакевича. Об этом в своем Instagram сообщил глава города Алексей Демкин.

Известно, что здание на улице Танцорова в Кировском районе является объектом культурного наследия. «Основная задача реставрации — максимальное сохранение аутентичных деталей этого здания, воссоздание деревянных конструкций, архитектурного декора. Городской центр охраны памятников будет контролировать подрядчика на всех этапах, чтобы он восстановил особняк в том виде, в котором его задумывал архитектор на рубеже XIX и XX веков», — подчеркнул глава Перми.

Отмечается, что работы на «Даче Синакевича» продлятся до сентября 2022 года. Сначала запланированы укрепление несущих конструкций и замена фундамента, а затем — устройство кровли, ремонт балконов, воссоздание утраченных элементов фасада, реставрация печи.

Ранее в октябре сообщалось, что в Калининграде началась реставрация скульптур, расположенных на фасаде Королевских ворот. Объект культурного наследия относится к памятникам федерального значения. На главном фасаде ворот размещается пять гербов, а также горельефы короля Пруссии Фридриха I, герцога Пруссии Альбрехта и короля Чехии Отакара II.