Украина обсудит с НАТО обстановку на границе с Россией

Украинская сторона примет участие в заседании глав МИД стран-членов НАТО, которое будет проходить с 30 ноября по 1 декабря в Риге. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает агентство «Украинские новости».

Он отметил, что саммит пройдет в формате «30+2». Кроме Украины, в нем также примет участие Грузия.

Кулеба подчеркнул, что темой заседания станет безопасность в Черноморском регионе. При этом дипломат добавил, что во время переговоров он намерен поднять вопрос об обстановке на границе с Россией.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников предупредил Москву о жесткой реакции США, Великобритании и других стран-членов НАТО на возможные агрессивные действия с российской стороны. По его словам, соответствующий сигнал он получил во время переговоров со своими британским и американским коллегами.