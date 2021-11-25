Российские власти захотели отменить ночное завышение цен на электричество

Минэнерго хочет отменить механизм, который позволял генераторам энергии манипулировать ценами на электричество для промышленности, что обычно происходит ночью, пишет «Коммерсантъ».

Производителям электроэнергии могут запретить менять ценовые заявки на торгах электроэнергией в ночные часы, что позволяло завышать оптовые цены. Российские власти планируют отказаться от этого инструмента уже с февраля 2022 года. Промышленность добивалась такого решения десять лет.

В «Сообществе потребителей энергии» отмечают, что переплата в связи с применением механизма достигает 25-40 миллиардов рублей в год. Генерирующие компании выступили против предложения Минэнерго, они просят решать проблемы рынка комплексно. Также компании отмечают, что вопрос не очень актуален, по их мнению, стоит обратить внимание на другие отрасли. Например, цены на металлургическую продукцию выросли на 37 процентов с начала года, а стоимость обеспечения электроэнергией и теплом увеличилась только на 4,9 процента.

Ранее сообщалось, что электроэнергия в России может взлететь в цене на 26 процентов к 2050 году из-за энергоперехода. По словам министра экономического развития Максима Решетникова, форсированный энергопереход для некоторых экономик оборачивается такими ощутимыми затратами, которые, по его мнению, не все ожидали.