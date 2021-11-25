Идрис Эльба поверил в собственную смерть во время съемок «Гангстера»

Британский актер Идрис Эльба поверил в собственную смерть во время съемок фильма 2007 года «Гангстер». Об этом сообщает Daily Mail.

Режиссер картины Ридли Скотт использовал на площадке оружие без патронов, однако, чтобы вызвать реалистичную реакцию у артиста, в одной из сцен попросил его прислониться лбом к пистолету. Несмотря на то, что в нем не было патронов, артист сумел почувствовать отдачу и испугался, что ему действительно выстрелили в голову.

Скотт вспомнил, что когда актер Дензел Вашингтон нажал на спусковой крючок, Эльба упал на асфальт. «Меня убили!» — кричал он.

Как пояснил консультант по использованию оружия Пол Биддисс, в пистолете был так называемый UTM-снаряд со сжатым воздухом, который часто применяется при работе над фильмами. Именно он помогает добиться эффекта отдачи.

Ранее Скотт обвинил «чертовых миллениалов и их мобильники» в том, что его фильм «Последняя дуэль» провалился в прокате. 83-летний режиссер заявил, что пандемия коронавируса и сложное положение кинотеатров не повлияли на сборы так, как «аудитория, воспитанная на этих гребаных мобильных телефонах». По его словам, миллениалы не хотят, чтобы их чему-то учили, если для этого не используется смартфон.