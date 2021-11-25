Россиянин посетил элитный поселок Сочи и описал его фразой «жирно, аж бесит»

Российский турист, путешествующий по стране, посетил закрытый элитный поселок Сириус в Сочи и описал его фразой «настолько жирно, что аж бесит». Своими впечатлениями от увиденного он поделился в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам отдыхающего, поселок располагается почти у абхазской границы в Имеретинской долине, появился он недавно, а вход туда возможен только по пропускам. «Дома небольшие, в несколько этажей. Территория между ними напоминает парк — пальмы, вечнозеленые деревья. Рай, одним словом», — описал мужчина.

При этом он уточнил, что Имеретинка не похожа на остальной Сочи — там только курорт, роскошные апартаменты и марина для яхт. «Даже не Россия, а что-то другое, богатое, заграничное», — поделился турист.

На снимках, которые блогер опубликовал на канале, видно, что квартал застроен элитными жилыми комплексами, а возле зданий припаркованы дорогие автомобили.

Кроме того, россиянин поговорил с местным таксистом, чтобы узнать, кому принадлежит поселок. В ходе беседы путешественник выяснил, что всеми объектами владеют не местные компании, а столичные. «Лично мои чувства при прогулке — настолько жирно, что аж бесит. Уж простите», — заключил он.

В октябре российский предприниматель и миллиардер Игорь Рыбаков посетил Сочи, возмутился плохим состоянием пляжей курорта Краснодарского края и описал набережную словами «будто стройка идет». По словам бизнесмена, после посещения города у него осталось ощущение, что он побывал не на курорте, а в дыре.