Российский миллиардер посетил Сочи и описал курорт словами «будто стройка идет»

Российский предприниматель и миллиардер Игорь Рыбаков посетил Сочи, возмутился плохим состоянием пляжей курорта Краснодарского края и описал набережную словами «будто стройка идет». Об этом сообщает Telegram-канал «Телетайп Краснодара».

По словам бизнесмена, после посещения города у него осталось ощущение, что он побывал не на курорте, а в «дыре».

«Там как будто бы стройка идет. Этот черный песок. Я не понимаю, это какое-то несчастье», — высказался он и добавил, что выбирая между отдыхом в Турции и Сочи он несомненно предпочел бы Турцию.

Ранее в сентябре российский художник Никас Сафронов отдохнул на южных отечественных курортах и пожаловался на хамство и унижения в гостиницах. По его словам, если в Сочи условия были «в целом нормальные», то сервис в остальных городах был гораздо хуже. Кроме того, художник раскритиковал состояние черноморских пляжей.