Разрушенный штормом пляж в Сочи попал на видео и вызвал возмущение в сети

Последствия разрушившего пляж мощного шторма в Сочи попали на видео. Ролик опубликовал Instagram-аккаунт @sochi__today, рассказывающий о событиях региона.

На кадрах видно, как на узком участке пляжа, который остался незатопленным, валяются остатки и обломки пляжной инфраструктуры — перевернутые беседки, разломанные и сорванные деревянные настилы, снесенные с места киоски. Береговая линия оказалась сильно размыта водой.

Вид общественного места вызвал возмущение у некоторых пользователей сети. «Что опять?», «Кошмар», «Ну есть прогноз, можно следить за несколько дней до стихии и предпринять меры», «Ну так хотели же зимнее оборудование пляжей? Получите…», «Что за пляж? Не узнать...» — написали они в комментариях.

Ранее в августе в Новороссийске очевидцы засняли мощный смерч, который вышел на берег в селе Широкая Балка и разрушил постройки на пляже. На кадрах видно, как надвигающийся на пляж вихрь срывает с киоска крышу, а также уносит катер и навесы.