В Крыму во время шторма затонул туристический катер

СК начал проверку после того, как туристический катер в Крыму затонул во время шторма

У побережья крымского курортного города Севастополь затонул туристический катер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета (СК).

Уточняется, что происшествие случилось в Севастопольской бухте. Сотрудники управления установили, что прогулочное судно СМБ-40 «Виктория» с пассажирами на борту вышло в открытое море во время шторма. Затем катер перевернулся и затонул. Люди, находившиеся на борту, оказались в воде.

«Четверо пассажиров и капитан были спасены оперативными службами, их жизни и здоровью ничего не угрожает», — рассказали в ведомстве, отметив, что по факту инцидента СК организовал процессуальную проверку.

Также в пресс-службе добавили, что подъем судна отложен в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Ранее сообщалось, что в Эгейском море вблизи острова Милос в Греции затонуло туристическое судно с 18 пассажирами на борту. Уточняется, что это случилось в 16 морских милях (почти 30 километрах) от порта Милова. Как стало известно дипломатической службе, граждан России на затонувшей в Эгейском море яхте не было.