Стали известны подробности о затонувшем у берегов Греции судне с туристами

Посольство России в Греции заявило, что россиян на затонувшем судне не было

Российские туристы отсутствовали на затонувшем судне у берегов острова Милос. Об этом ТАСС сообщили в посольстве России в Греции.

Как стало известно дипломатической службе, Портовая служба греческого острова Милос сообщила, что по предварительным данным, граждане России отсутствовали на затонувшей в Эгейском море яхте.

Также сообщались и другие подробности происшествия. Так, сотрудники греческой береговой охраны спасли всех 17 пассажиров яхты. В операции были задействованы катера службы, пассажирский паром, корабли ВМС Греции, три частных судна, а также два вертолета ВМС и ВВС.

12 августа в Эгейском море вблизи острова Милос в Греции, который считается популярным среди путешественников местом, затонуло туристическое судно. Уточнялось, что происшествие случилось в 16 морских милях от порта Милова. Согласно предварительной информации, люди, находившиеся на яхте, оказались в воде.