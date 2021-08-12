На популярном курорте в Греции затонуло судно с туристами

Вблизи острова Милос в Греции затонуло туристическое судно с 18 пассажирами на борту

В Эгейском море вблизи острова Милос в Греции, который считается популярным среди путешественников местом, затонуло туристическое судно с 18 пассажирами на борту. Об этом сообщает местный телеканал ERT1.

Уточняется, что происшествие случилось в 16 морских милях от порта Милова. Согласно предварительной информации, люди, находившиеся на яхте, оказались в воде.

Местные спецслужбы запустили спасательную операцию — на место инцидента прибыли катера береговой охраны, рыбацкие суда, а также вертолеты ВВС и ВМС Греции.

Ранее, в июле, у берегов Крыма из-за медузы перевернулось судно с десятью туристами. Инцидент произошел в Севастополе в районе мыса Фиолент у грота Дианы. Во время морской прогулки отдыхающие заметили в воде медузу, вскочили на ноги и бросились ее рассматривать. От резкого изменения центра тяжести судно перевернулось.

