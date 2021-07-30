У берегов Крыма из-за медузы перевернулось судно с десятью туристами

Прогулочное судно с десятью туристами перевернулось у берегов Крыма из-за медузы. Об этом сообщает пресс-служба Крымского ЛУМВД России на транспорте.

Уточняется, что инцидент произошел в Севастополе в районе мыса Фиолент у грота Дианы. Во время морской прогулки отдыхающие, находящиеся на судне, заметили в воде медузу. «Все, кто находился на плавсредстве, кроме капитана, вскочили на ноги и бросились ее рассматривать. От резкого изменения центра тяжести и слишком большого крена на борт, судно перевернулось. В итоге десять туристов оказались в воде», — говорится в заявлении пресс-службы.

На помощь отдыхающим пришли две проходящие рядом лодки. Людей достали из воды и доставили их на берег. Пострадавших нет.

Ранее в июле в Турции прогулочная яхта затонула в 15 метрах от берега. На борту судна находились 35 туристов и трое членов экипажа — большинство людей добрались до берега вплавь самостоятельно. Троим отдыхающим выбраться из воды помогли местные жители — пострадавшие были экстренно доставлены в больницу курорта Мугла. Среди них был один двухлетний ребенок, спасти его жизнь врачам не удалось.

