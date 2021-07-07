В Турции затонула яхта с 35 туристами

В Турции прогулочная яхта с 35 туристами затонула в 15 метрах от берега. Об этом пишет Turizmajansi.

Как сообщает издание, яхта, которая совершала однодневную экскурсию в Фетхие, затонула в 15 метрах от берега, неподалеку от поселка Олюдениз. На борту судна находились 35 туристов и трое членов экипажа — большинство людей добрались до берега вплавь самостоятельно.

Поисково-спасательные работы были прекращены после того, как команда водолазов береговой охраны совместно со специалистами на вертолете не обнаружила под водой тел.

Тем не менее троим туристам выбраться из воды помогли местные жители — пострадавшие были экстренно доставлены в больницу курорта Мугла. Среди них был один двухлетний ребенок, спасти его жизнь медикам не удалось. Отмечается, что состояние двух других человек стабилизировалось, их здоровью ничего не угрожает.

Ранее в июне шесть туристов погибли при крушении парома на Бали. По предварительным данным, на борту судна находился 41 пассажир и 15 членов экипажа, а корабль направлялся с острова Ява на Бали. О причине инцидента не сообщалось, к месту крушения направили спасательные корабли.

