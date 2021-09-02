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Отдыхающих в палатке россиян едва не смыло штормом в Крыму

Семью туристов эвакуировали с дикого пляжа Любимовка Нахимовского района в Крыму
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Кадр: Живой Крым / YouTube

Семью россиян, отдыхающих в палатке на диком пляже Крыма, эвакуировали из-за шторма. Об этом сообщается на странице Центра гражданской защиты города Севастополя во «ВКонтакте».

Отмечается, что в четверг, 2 сентября, спасатели центра получили сообщение о том, что семья туристов попала в шторм на диком пляже Любимовка Нахимовского района. Стихия едва не смыла их палатку.

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Прибывшие на место происшествия сотрудники поисково-спасательной группы оказали россиянам помощь и эвакуировала их из труднодоступного места. Информации о пострадавших нет, и медицинская помощь туристам не потребовалась.

Департамент общественной безопасности предупредил жителей и гостей полуострова об опасности отдыха на необорудованных для купания и отдыха пляжах.

Ранее в августе в Северной Осетии селевой поток смыл палатку с двумя российскими туристами. Тогда очевидцы успели оказать первую помощь мужчине, а женщину унесло в горную реку Геналдон. Ей на помощь выдвинулся спасательно-поисковый отряд МЧС.

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