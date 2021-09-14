Никас Сафронов отдохнул на российском юге и пожаловался на унижения в гостинице

Российский художник Никас Сафронов отдохнул на южных отечественных курортах и пожаловался на хамство и унижения в гостиницах. Об этом он рассказал в интервью Sobesednik.ru.

По его словам, если в Сочи условия были «в целом нормальные», то сервис в остальных городах был гораздо хуже. Так, после проживания в одном придорожном отеле он возмутился шумом от проезжающих машин и отсутствию звукоизоляции в номерах.

Также Сафронов отметил грубость персонала в местных объектах размещения и высокие цены на проживание. Как рассказал художник, за восемь тысяч рублей он получил номер с нерегулярной подачей воды, а на просьбу постирать вещи за деньги его оскорбили на ресепшене.

Кроме того, художник раскритиковал состояние черноморских пляжей. «После ливня они были завалены грязью и мусором. Спустя несколько дней его кое-как собрали в кучи, в которых поселились змеи. Вместо того, чтобы мусор вывезти, его стали просто сжигать. В результате из этих мусорных куч полезли всякие гады», — описал он происходящее.

Ранее в сентябре сотрудники турецкого отеля назвали россиянку «тупицей» из-за незнания английского языка. По словам девушки, за границей к иностранцам относятся более уважительно, чем к отдыхающим из России, так как европейские путешественники в ответ на хамство или грубость подают письменные жалобы, а отечественные туристы «повозмущаются и на этом все».