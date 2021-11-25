Россиянам предложили новый вариант реновации

Консалтинговое бюро «Стрелка» предложило новый вариант программы реновации, учитывающий цели устойчивого развития (ESG). Проект доступен на сайте организации.

В компании подчеркивают, что реновацию можно провести без сноса старых зданий и при этом решить проблему износа домов и нехватки жилья. По мнению экспертов, нынешняя программа вредит экологии — снос каждой тысячи существующих домов и строительство вместо них новых провоцирует 3,5 миллиона тонн вредных выбросов. Среди прочих недостатков нынешней программы реновации отметили разрушение социальных связей между соседями при сносе старых зданий и низкую вовлеченность жителей в процесс городского развития.

Новая программа предлагает не снос, а реновацию существующих зданий и их дальнейшую эксплуатацию. КБ «Стрелка» обещает, что их вариант обеспечит гражданам комфортные условия для жизни: чистый воздух, большое количество зеленых насаждений, сохранение социальных связей и участие в развитии городской среды.

Компания предлагает установить солнечные панели, благодаря которым дома будут снабжаться экологически чистой энергией. Крыши и фасады, согласно задумке, должны стать «зелеными» — насаждения будут поддерживать в здании комфортную температуру и поглощать выбросы углекислого газа. Также планируется установка системы сбора и очистки дождевой воды, развитие инфраструктуры для велосипедов и создание общественных пространств, в том числе фитнес-зон и библиотек.

Консалтинговое бюро предлагает несколько решений по финансированию своего проекта. Так, например, реновацию жилого дома можно провести в том числе за счет выручки от реализации новой жилой площади. Компания предлагает также привлекать средства собственников, банков и органов власти и использовать различные финансовые инструменты для каждого конкретного района. Приблизительные затраты на реализацию проекта не приводятся.

В начале ноября вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев назвал стоимость реновации в столице по существующему проекту. По его словам, сумма составила шесть триллионов рублей — в два раза выше изначальных планов, а в дальнейшем она может увеличиться. Бочкарев подчеркнул, что в стоимость включена не только застройка, но и обновление инфраструктуры.