Подсчитана стоимость реновации по всей Москве

РБК: фонд реновации заключил в Москве контракты на сумму в шесть триллионов рублей

В Москве подсчитали стоимость контрактов, заключенных фондом реновации. Так, сумма достигла шести триллионов рублей, однако она может увеличиться. Об этом в интервью РБК рассказал вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В 2017 году предполагалось, что контракты заключат на сумму около трех триллионов рублей. По словам Бочкарева, в сумму входили расходы на жилье, не учитывались расходы на социальную, дорожную и коммунальную инфраструктуру. Власти планируют заключить больше контрактов — общая стоимость может увеличиться почти на 10 процентов.

В общей сложности под реновацию попали более 5,1 тысячи домов, в городе также построят более семи миллионов квадратных метров объектов инфраструктуры, включая больницы, школы, детские сады, магазины и поликлиники. На данный момент в работе находятся почти 200 домов. «Шесть триллионов рублей — это не только деньги на жилье. Это дороги и инженерные коммуникации. У нас все посчитано до каждого гвоздя», — заявил Бочкарев.

В апреле 2021 года специалисты в сфере недвижимости предрекли подорожание программе реновации жилья в Москве. По предположениям, траты могли увеличиться после завершения оставшихся аукционов. На тот момент объем программы достиг более 3,8 триллиона рублей.