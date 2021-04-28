Реновации в Москве предрекли подорожание

Специалисты в сфере недвижимости предрекли подорожание программе реновации жилья в Москве. Траты могут увеличиться после завершения оставшихся аукционов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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Согласно изданию, на данный момент объем программы достиг более 3,8 триллиона рублей. Однако в будущем должны пройти аукционы на 25 процентов объектов, что «при пропорциональном удорожании» может увеличить финальную стоимость реновации до пяти триллионов рублей. Учитывая промышленную инфляцию в 2018–2020 годах, которая достигла 19,6 процента, программа приведет к повышению трат из бюджета — до 500 миллиардов рублей в год.

Работу программы планируют завершить в 2032 году. С ноября 2020 года по февраль 2021-го на возведение почти двух миллионов квадратных метров жилья в рамках реновации столичные власти распределили контракты на 154 миллиарда рублей. По словам экспертов, выделенные деньги получает Московский фонд реновации, который на собственные средства осуществляет закупки.

В апреле мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что вторая волна реновации в столице будет «круче и больше» первой. Глава города пояснил, что переходить ко второму этапу можно будет после завершения строительства жилья. Вторая волна подразумевает расселение жителей в стартовые дома и снос старых.