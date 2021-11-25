Россиянин сжег своих знакомых после застолья

В Курганской области мужчина сжег дом со своими знакомыми после ссоры во время застолья

В селе Ольховка Курганской области россиянин сжег дом со своими знакомыми после того, как поссорился с одним из них во время застолья, сообщает Следственное управление Следственного комитета России по области.

При пожаре погибли двое мужчин, 1999 и 1988 годов рождения. По подозрению в совершении преступления задержали жителя села, 2001 года рождения. Согласно данным следствия, подозреваемый был в гостях у одного из потерпевших. Компания распивала алкогольные напитки. Между знакомыми произошел конфликт, после чего двое из участников застолья легли спать, а третий разлил бензин на пол комнаты дома, где спали хозяин жилища и его гость, поджег его и убежал. Злоумышленника задержали, с ним работают следователи.

Ранее стало известно, что Свердловский областной суд приговорил к 12 годам лишения свободы жителя города Волчанск 33-летнего Аркадия Аксенова, который поджег дом со своей семьей, в результате чего погибла его жена. Его признали виновным в особо жестоком убийстве, совершенном общеопасным способом, покушении на двух человек и умышленном уничтожении имущества.