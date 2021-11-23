Россиянин поджег дом со своей семьей и сел на 12 лет

Свердловский областной суд приговорил к 12 годам лишения свободы жителя города Волчанск 33-летнего Аркадия Аксенова, который поджег дом со своей семьей, в результате чего погибла его жена. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе суда.

Осужденного признали виновным в особо жестоком убийстве, совершенном общеопасным способом, покушении на двух человек и умышленном уничтожении имущества.

Как установил суд, в ноябре 2020 года в частный дом к Аксенову пришла 60-летняя теща, между ними зрел давний конфликт. Они вновь поругались, при этом 30-летняя жена выступила против мужчины. Аксенов достал из гаража канистру с бензином и разлил его по дому. Взял бересту и поджег. Начался пожар, мужчина затолкал тещу в подполье, жену и 11-летнего сына запер в горящем доме и ушел. Супруга с тяжелыми ожогами выбралась на улицу и вызвала пожарных. Они успели спасти тещу и внука — сына Аксеновых, но жена поджигателя скончалась в больнице.

На суде Аксенов заявил, что не собирался никого убивать, а хотел только напугать.