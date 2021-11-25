Меркель обсудила с Зеленским ситуацию в Донбассе

Меркель пообещала Зеленскому не оставлять без последствий посягательство на Украину

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским пообещала не оставлять без последствий посягательство на суверенитет Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.

Политик обсудила с украинским лидером ситуацию в Донбассе и заверила, что поддерживает независимость и территориальную целостность Украины. «Канцлер и президент были едины во мнении касательно продолжения усилий в нормандском формате по реализации Минских соглашений с целью мирного урегулирования конфликта [в Донбассе]», — добавил Зайберт.

Представитель немецкого кабмина также рассказал, что лидеры государств обменялись мнениями о миграционном кризисе на границе Белоруссии и Европейского союза.

Ранее Ангела Меркель обвинила Россию в агрессии по отношению к Украине и настояла на санкциях. Политик считает, что ЕС следует приготовиться к тому, чтобы ввести антироссийские меры в любой момент. Сигналом к действию может стать ухудшение ситуации на востоке Украины и усугубление кризиса на границе Белоруссии с Польшей.