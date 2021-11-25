Российские мошенники активизировались перед «черной пятницей»

Доля фишинговых электронных писем в период распродаж на «черной пятнице» резко вырастает со среднестатистических 3-5 процентов до 20-30 процентов. Об этом РИА Новости рассказал директор управления маркетинга ESET в России и СНГ Кирилл Подгорный.

По его словам, в период за неделю до и неделю после распродаж во всем мире резко активизируются мошенники и фейковые сайты, а доля фишинговых электронных писем взлетает. Специалист посоветовал российским пользователям перед совершением онлайн-покупок проверить настройки роутера, скачать последние обновления для браузера, платежных инструментов Android Pay и Apple Pay и установить лимит трат по банковской карте.

«А лучше заведите отдельную карту для онлайн-шопинга, например виртуальную», — сказал маркетолог, отметив, что на ее активацию требуется лишь несколько минут.

Ранее аналитик по информационной безопасности группы компаний «Лига цифровой экономики» Артур Янбулатов рассказал, что кибермошенники в «Черную пятницу» заманивают потенциальных жертв выгодными акциями. По словам Янбулатова, к дню тотальных скидок готовятся не только покупатели и ретейлеры, но и кибермошенники. Чтобы защититься от них и не потерять деньги, необходимо следовать нескольким базовым принципам. Так, россиянам стоит установить на свои устройства защитное ПО, например, расширение для браузера, которое блокирует и скрывает всплывающие баннеры и нежелательную рекламу.