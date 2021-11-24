Россиянам рассказали о способах защиты от мошенников в «Черную пятницу»

Кибермошенники в «Черную пятницу» заманивают потенциальных жертв выгодными акциями. Об этом «Ленте.ру» сообщил аналитик по информационной безопасности компании «Лига цифровой экономики» Артур Янбулатов. Он также рассказал россиянам о способах защиты от таких преступников.

По словам Янбулатова, к дню тотальных скидок готовятся не только покупатели и ритейлеры, но и кибермошенники. Чтобы защититься от них и не потерять деньги, необходимо следовать нескольким базовым принципам. В частности, по мнению аналитика, россиянам стоит установить на свои устройства защитное ПО, например, расширение для браузера, которое блокирует и скрывает всплывающие баннеры и нежелательную рекламу.

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«Также существуют дополнительные расширения, предоставляющие функции защиты от фишинговых атак и автоматическое исправление ошибок в URL-адресе, чтобы пользователь не попал на поддельный веб-сайт. В дополнение ко всем расширениям рекомендуется использовать антивирусное ПО. Эти инструменты помогут пресечь попытки перехода на фишинговые или скам-сайты, а также скроют вредоносные рекламные баннеры», — сказал Янбулатов.

Кроме того, в «Лиге цифровой экономики» порекомендовали обращать внимание на правильность URL-адреса сайта и убеждаться, что на нем используется защищенный протокол передачи данных SSL, который и отвечает за установление безопасного соединения между устройством пользователя и сервером.

«Не торопитесь покупать товар по большой скидке, посмотрите предложения на других крупных интернет-площадках и потом принимайте решение. Злоумышленники заманивают потенциальных жертв выгодными акциями, и, к сожалению, многие покупатели на это ведутся. Чересчур низкие цены могут стать сигналом, что покупать рискованно — возможно, вы попали на мошенника», — добавил Янбулатов.

Среди других способов защиты аналитик «Лиги цифровой экономики» назвал использование отдельной банковской карты для оплаты покупок в интернете, проверку рейтингов предлагающих скидки онлайн-магазинов, а также разумное отношение к ссылкам из смс и электронных писем от неизвестных отправителей.

Ранее аналитики Rambler&Co провели исследование, в ходе которого выяснили, что большинство россиян (71 процент) не спешат за покупками в «Черную пятницу». При этом 19 процентов вовсе не знают, что означает этот термин, а заранее к главному скидочному дню готовится только каждый десятый.