Россиянам назвали два способа сэкономить в «черную пятницу»

Аналитик Бодрова призвала сделать список покупок в «черную пятницу» и не гнаться за ценой

Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова назвала два способа избежать импульсивных покупок во время распродаж в «черную пятницу», пишет «Российская газета».

Специалист призвала россиян сделать список необходимых покупок. По ее словам, это базовый и всегда работающий вариант. Перечень товаров является «главным врагом маркетинга» и помогает сэкономить.

Кроме того, аналитик посоветовала не гнаться за низкой ценой и не совершать покупки под впечатлением от стоимости вещей. Онлайн-шопинг позволяет собрать корзину без оформления покупок и вернуться к ней позже, чтобы окончательно оценить свой выбор.

«Это действительно работает! Эмоции схлынут, и можно будет трезвее оценить предстоящие покупки. Но если все же купили лишнего, то не ругайте себя за эту слабость и получайте удовольствие», — отметила Бодрова.

Ранее россиянам дали советы по защите от интернет-мошенников в дни распродаж. Эксперт Евгений Волошин предупредил россиян, что злоумышленники часто используют маркетинговый ажиотаж для обмана пользователей.