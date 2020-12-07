Россияне не стали тратить деньги на распродажах

В ноябре 2020-го потребительская активность россиян сократилась на 10 процентов по сравнению с прошлым годом, констатировали аналитики Tinkoff CoronaIndex. В частности, много денег не стали тратить на традиционных осенних распродажах: в Черную пятницу, День холостяка и День матери, уточняет газета «Известия». В эти дни траты сократились на 30 процентов в сравнении с 2019 годом.

Одновременно аналитики заметили рост онлайн-покупок: там показатель вырос на 14 процентов по сравнению с октябрем. Наибольшим спросом пользовались электроника, спортивные товары и одежда. Кроме того, россияне активно тратили деньги в салонах красоты (плюс 24 процента), на одежду и обувь (плюс 15 процентов), бытовую технику и электронику (плюс 20 процентов), а также на товары для дома и ремонта (плюс 15 процентов).

По данным SberIndex, в последнюю полную неделю ноября потребительские расходы населения снизились на 11,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Иными словами, был установлен локальный антирекорд по тратам, сократив их до минимального уровня с мая нынешнего года. Ноябрь стал одним из худших месяцев в году по выручке торговых сетей, хуже ситуация складывалась только весной — в первую волну пандемии.

В Центробанке констатировали, что потребительская активность упала с приходов второй волны COVID-19. Население решило снова тратить деньги в основном только на еду и лекарства. Семьи начали возвращаться к модели потребления, которая была весной: рост трат на продовольствие, сокращение расходов на непродовольственные товары и услуги.