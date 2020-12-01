Россияне стали рекордно мало тратить

В последнюю полную неделю ноября потребительские расходы населения снизились на 11,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные SberIndex (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Таким образом, россияне установили локальный антирекорд по тратам, сократив их до минимального уровня с мая нынешнего года. В целом за ноябрь падение потребительских расходов составило 9,9 процента из расчета год к году.

Ноябрь стал одним из худших месяцев в году по выручке торговых сетей. Более сильным снижение было только в апреле и мае: на 26,2 и 16,8 процента соответственно.

Ситуацию не удалось исправить даже за счет традиционных распродаж в рамках «черной пятницы», которую многие ретейлеры продлевают на соседние дни. Их доходы благодаря скидочным акциям выросли, однако рост оказался на 40 процентов меньше, нежели в прошлом году.