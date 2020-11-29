Американцы потратили рекордную сумму на интернет-покупки в «черную пятницу»

В условиях пандемии коронавируса американцы потратили рекордные девять миллиардов долларов на покупки в интернет-магазинах в «черную пятницу». Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные компании Adobe Analytics.

Эксперты проанализировали информацию от 80 из 100 крупнейших американских торговых сетей. В прошлом году жители США потратили на покупки в сети в «черную пятницу» 7,4 миллиарда долларов, в 2018 году - 6,2 миллиарда долларов. Исследователи объясняют рост интереса к интернет-магазинам действующими сейчас во многих штатах ограничениями на работу обычных торговых точек.

Среди самых популярных товаров, которые покупали американцы, оказались мобильные устройства и бытовая техника. При этом отмечается снижение интереса к ювелирным изделиям и обуви по сравнению с предыдущими годами.

По оценкам Adobe Analytics, в предстоящий 30 ноября «киберпонедельник» американцы потратят на покупки в интернет-магазинах от 10,8 до 12,7 миллиарда долларов. Если прогноз сбудется, то это также станет новым рекордом.

Ранее исследование Rambler Group показало, что лишь 11 процентов россиян ждали начала «черной пятницы». Часть респондентов (21 процентов) ранее не слышала об акции, остальные — не следят за стартом глобальных распродаж. Самой популярной категорией покупок предстоящей «черной пятницы» пользователи назвали подарки на Новый год (26 процентов).